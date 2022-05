Bod Siemens Energy op ‘s werelds grootste windturbinemaker

Siemens Energy betaalt ruim 18 euro per aandeel en heeft al 67 procent van het bedrijf in handen. Met de overname gaat het bedrijf van de beurs. De marktwaarde van de windturbinemaker, een dochteronderneming van het Duitse industrieconcern Siemens, wordt geschat op zo’n 11 miljard euro, volgens data van persbureau Bloomberg.

Siemens verwacht dat de overname, waar al maandenlang over werd gespeculeerd, in de tweede helft van dit jaar is afgerond. ‘Het is cruciaal dat de verslechterde situatie bij Gamesa zo snel mogelijk gestopt wordt en dat het bedrijf weer winstgevend wordt’, aldus Joe Kaeser, voorzitter van de raad van commissarissen van Siemens Energy.

Bij de windturbinebouwer Gamesa gaat het al lange tijd niet goed. De slechte resultaten zijn onder meer het gevolg van wereldwijd verstoorde toeleveringsketens als gevolg van de pandemie. Zo raakten projecten vertraagd door een gebrek aan onderdelen en liepen de kosten van grondstoffen zoals energie, staal en koper op. In februari stapte toenmalig topman Andreas Nauen al op vanwege de aanhoudend slechte resultaten bij het bedrijf.