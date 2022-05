Oekraïne verlengt staat van beleg met 90 dagen

Het Oekraïense parlement heeft zondag de staat van beleg en algemene mobilisatie voor het hele land met negentig dagen verlengd. De verlengde noodtoestand geldt nu tot 23 augustus. Een dag later viert Oekraïne traditioneel zijn Onafhankelijkheidsdag.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet woensdag al weten de noodtoestand te willen verlengen. Nu heeft ook het parlement in Kiev de daarvoor opgestelde wetsvoorstellen goedgekeurd.

De staat van beleg geeft het leger uitgebreidere rechten en beperkt de burgerlijke vrijheden, zoals het recht om te demonstreren. Veel experts zien de duur van de staat van beleg als een indicator van hoe lang Kiev verwacht dat de gevechten nog aanhouden.

De eerste staat van beleg werd uitgeroepen op 24 februari, de dag van de Russische invasie, en gold voor dertig dagen. Sindsdien is de deze twee keer verlengd met dertig dagen. De Oekraïense presidentieel adviseur Oleksij Arestovitsj heeft het feit dat de noodtoestand nu met negentig dagen verlengd wordt, gerechtvaardigd door te zeggen dat de Oekraïense bevolking anders valse hoopt krijgt. ‘Eerlijke communicatie met de samenleving is nodig in tijden van oorlog’, aldus de adviseur.