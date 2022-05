Oostenrijk onderzoekt mogelijke besmetting met apenpokkenvirus

In Oostenrijk wordt voor het eerst een mogelijk geval van het apenpokkenvirus onderzocht, meldt een woordvoerder van de lokale gezondheidsautoriteiten aan de Oostenrijkse omroep ORF. Het zou gaan om een 35-jarige man uit de hoofdstad Wenen die in de nacht van zaterdag op zondag in een ziekenhuis is opgenomen. De man zou symptomen hebben die overeenkomen met die van het virus, zoals lichte koorts en blaasjes op de huid.

Uit onderzoek moet blijken of de patiënt inderdaad besmet is met het apenpokkenvirus. Volgens ORF wordt de uitslag van de test uiterlijk zondagavond verwacht.

Het apenpokkenvirus, dat normaal gesproken alleen voorkomt in West- en Midden-Afrika, duikt in steeds meer landen op. In de afgelopen weken is het virus al vastgesteld in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Zwitserland, Israël, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Zo’n verre verspreiding is voor het apenpokkenvirus ongewoon.

Onder de patiënten zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt. Ook andere mensen kunnen het virus oplopen, benadrukken gezondheidsdeskundigen.