Timmermans: onwaarschijnlijk dat Poetin gaskraan dichtdraait

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie acht het ‘heel onwaarschijnlijk’ dat de Russische president Vladimir Poetin de gastoevoer naar Nederland of grote landen als Duitsland en Italië zal afsluiten. ‘Omdat hij daar vooral zichzelf ontzettend veel pijn mee doet’, zegt hij in het televisieprogramma Buitenhof.

‘Het is niet voor niks dat hij vooral kleine afnemers op dit moment onder druk zet’, denkt Timmermans. ‘De grote jongens wil hij liever aan zijn kant houden want dat is zo’n beetje de enige bron van inkomsten die hij nog heeft.’ Hij benadrukt ook dat alles erop gericht is zo snel mogelijk helemaal zonder Russisch gas te kunnen.

Een verstoring van de gastoevoer is wel iets om rekening mee te houden, zegt Timmermans. Maar hij benadrukt dat het aanleggen van voorraden door de EU-lidstaten tot dusver ‘goed verloopt’. Bovendien wordt al volop gesproken met alternatieve leveranciers die de aanvoer vanuit Rusland snel kunnen overnemen.

Reactie

Rusland draaide al wel de gaskraan dicht naar Polen, Bulgarije en Finland, omdat die landen weigerden gas af te rekenen in roebels. ‘We zijn tot nu toe altijd in staat gebleken daar goed op te reageren’, vindt Timmermans. De landen konden snel aan gas uit andere bronnen worden geholpen.

Timmermans benadrukt nog maar eens dat het in strijd is met de ingestelde sancties om voor gas te betalen in roebels, hoewel lidstaten als Duitsland en Italië er naar verluidt op aandringen dat dit wel wordt toegestaan. ‘Je moet betalen, en dat staat ook in de contracten met Rusland, in euro’s’, aldus de Eurocommissaris.