Rijkswaterstaat wil automatisch vliegende drones boven vaarwegen

De dienst oefent al twee jaar in een gebied boven de Waal met drones die zelf ‘snappen’ waar ze naar toe moeten. Als de verkeersleider op een knop drukt gaat de kist open en gaat de drone op weg. ‘Het gaat steeds beter en daarom willen we het testgebied nu uitbreiden. We hebben het meest aan echte ervaringen met de drones: vliegen ze de goede kant op, crashen ze onderweg tegen een hoog gebouw, vallen ze omlaag door een windvlaag, hebben ze last van vogels - allemaal vragen waar we antwoord op willen. En als het goed blijft gaan, kunnen zulke automatische drones een vast onderdeel van ons werk worden’, zegt de woordvoerder.

Volgens Rijkswaterstaat zou een automatische drone bijvoorbeeld uitgerust kunnen worden met een reddingsvest. ‘Van levensbelang als iemand op het water in de problemen raakt.’ De drone kan ook snel beelden leveren van verontreiniging op het water, zodat hulpdiensten maatregelen kunnen nemen zoals het afsluiten van een haven. Dat beperkt de vervolgschade. Een drone met een sensor kan vaststellen of er na een brand of een explosie op het water gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. En via een drone met een speaker kunnen recreanten op het water tot de orde worden geroepen.

Camerabeelden

Rijkswaterstaat gebruikt net als andere hulpdiensten al gewone drones. Maar automatisch aangestuurde vliegtuigjes zijn nog niet in gebruik. Daarvoor gelden strenge juridische regels, onder meer omdat de privacy van mensen op en aan het water belangrijk is. ‘Maar wij gebruiken geen beelden om te handhaven, het gaat ons alleen om technische informatie over een incident’, aldus de woordvoerder. Ze wijst erop dat er boven land heel veel beelden worden gemaakt door vaste camera’s, die van belang zijn als er een ongeluk gebeurt. Boven het water bestaat dat echter nog niet.

Rijkswaterstaat simuleert maandag een brand op een schip op de Waal bij Nijmegen om te laten zien wat de automatische drone allemaal kan. De dienst wilde die oefening ook aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) laten zien, omdat zijn ministerie moet beslissen over de toekomstige inzet van de vliegtuigjes. Maar de minister heeft afgezegd wegens een coronabesmetting.