Oekraïne ziet strijd in het oosten na val Marioepol intensiveren

Na de inname van de staalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol door de Russen, zien de Oekraïners dat het Russisch offensief in de oostelijke Donbas-regio toeneemt. De Oekraïense strijdkrachten hebben naar eigen zeggen zaterdag een tiental aanvallen in de regio’s Donetsk en Loehansk afgeslagen. Vooral in de laatste regio lijkt de strijd te intensiveren.