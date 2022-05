Russen en Oekraïners beschuldigen elkaar van doden burgers

Oekraïne zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de dood van zeven burgers in het deel van de oostelijke regio Donetsk dat door Oekraïense troepen wordt gecontroleerd. Dat meldt gouverneur Pavlo Kirilenko zaterdag op Telegram. Ook zijn er volgens hem zeven mensen gewond geraakt. Hoe dat precies is gebeurd, vermeldde Kirilenko niet. ‘Elke oorlogsmisdadiger zal worden gestraft’, aldus de gouverneur. De informatie kan niet onafhankelijk geverifieerd worden.