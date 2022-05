Zelenski: Oekraïne heeft ruggengraat Russische leger gebroken

Ondanks de nederlaag in de havenstad Marioepol is president Volodimir Zelenski ervan overtuigd dat het Oekraïense leger de Russische strijdkrachten grote schade heeft toegebracht. Oekraïne ‘heeft de ruggengraat van het Russische leger gebroken’, zei de Oekraïense president zaterdag in een televisie-interview. ‘Het zal de komende jaren niet meer op de been kunnen komen.’