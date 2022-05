Segers: helpt niet als kabinet de Kamer alleen als 'lastig' ziet

Een kabinet dat de Tweede Kamer alleen maar als "lastige mensen" beschouwt en het debat als "onderbreking van alle belangrijke zaken" waaraan gewerkt wordt, draagt niet bij aan herstel van het vertrouwen in de politiek. Dat heeft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gezegd tijdens een partijcongres in Zwolle.

Segers verwees daarbij onder meer naar het verhitte debat afgelopen week over de gewiste sms'jes van minister-president Mark Rutte. De premier haalde daarin hard uit naar de Tweede Kamer. Hij verweet met name de oppositiepartijen dat die hem met overdreven wantrouwen behandelen.

De ChristenUnie-voorman kijkt naar eigen zeggen terug op "een ellendig politiek jaar", met name verwijzend naar de langdurige en moeizame kabinetsformatie. Hij spreekt van een "woestijntocht" waarvan hij niet eens met zekerheid kan zeggen of die al ten einde is. Het moet in Den Haag vaker gaan over idealen en ideeën, vindt hij.

Rollenspel

Daarbij is Segers ook kritisch over de oppositie. Het helpt volgens hem evenmin als die alle voorstellen waar het kabinet mee komt, op voorhand afdoet als waardeloos. Hij noemt dat een "parodie" op de politiek. "We zijn in een soort destructief rollenspel beland dat ons allemaal naar beneden trekt, dat gewoon niet goed voor ons is."

De leden van de ChristenUnie zien graag dat ook hun Kamerleden het kabinet kritischer gaan volgen. Zij stemden in grote meerderheid voor een motie die daartoe oproept. Daarin staat ook dat de partij niet moet schuwen moties van wantrouwen of afkeuring te steunen tegen bewindspersonen die niet integer handelen.