Schiphol: geen problemen door drukte

Luchthaven Schiphol heeft zaterdag geen problemen door drukte met reizigers. Dat laat een woordvoerder van Schiphol weten. Hij stelt dat het druk is met passagiers, maar dat alles goed verloopt. ‘Er is geen situatie waar we niet mee om kunnen gaan.’

Volgens de druktemeter van Schiphol is het in de vertrekhal druk met rijen bij de check-inbalies, security en paspoortcontrole. In de aankomsthal is het rustiger. Schiphol had eerder al gezegd dat vanaf de meivakantie richting de zomer het drukker zou worden, met name in de weekenden. Daardoor kunnen op piekmomenten lange rijen ontstaan.

In de meivakantie zorgde krapte aan personeel bij ondersteunende diensten zoals de beveiliging voor problemen op Schiphol. Daarbij werd het vluchtschema ook nog eens in de war geschopt door een wilde staking bij vracht- en bagageafhandelaars.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen zoals KLM hebben vanwege personeelstekorten vluchten moeten annuleren. Bij KLM zijn zaterdag vooralsnog 22 retourvluchten geschrapt, allemaal binnen Europa, aldus een woordvoerster. Op dit moment worden 21 retourvluchten voor zondag geannuleerd bij KLM. Ook bij easyJet en Transavia zorgen personeelstekorten voor problemen.