Zelenski: alleen diplomatie kan oorlog Oekraïne beëindigen

De oorlog in Oekraïne kan alleen worden beëindigd met diplomatie, zo heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd. Zijn uitspraak komt op een moment waarop de onderhandelingen tussen Moskou en Kiev al weken zijn vastgelopen.

De oorlog ‘zal bloedig zijn, er zullen gevechten zijn, maar het definitieve einde zal via de diplomatie gebeuren’, aldus Zelenski tegen een Oekraïense televisiezender. Hij zei ook dat Oekraïne wil dat alles terugkeert naar hoe het eerder was en dat Rusland dat niet wil. De president gaf geen verdere uitleg.

Het vredesoverleg begon kort na het begin van de oorlog op 24 februari, maar er wordt al lange tijd geen vooruitgang meer geboekt. Russische persbureaus melden dat de laatste gesprekken op 22 april plaatsvonden. Beide partijen geven elkaar de schuld van het uitblijven van een doorbraak.

Rusland viel Oekraïne binnen kort nadat het land twee zelfverklaarde republiekjes in Oost-Oekraïne als onafhankelijk had erkend. Aanvankelijk werden doelen in heel Oekraïne aangevallen, maar inmiddels ligt de focus van Rusland op het innemen van de regio’s waar de pro-Russische separatisten zitten. Deze separatisten vechten al sinds 2014, het jaar waarin Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde, tegen het Oekraïense leger.