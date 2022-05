VS en Zuid-Korea bieden Noord-Korea coronahulp aan

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Yoon Suk-yeol hebben Noord-Korea coronahulp aangeboden. De leiders spraken elkaar in Seoul onder meer over de uitbraak van het virus in het geïsoleerde land en de rakettesten die het regime in Pyongyang uitvoert.

De leiders maken zich naar eigen zeggen zorgen over de uitbraak. ‘We zijn bereid met de internationale gemeenschap samen te werken om Noord-Korea te helpen bij de bestrijding van het virus.’ Biden heeft gezegd dat de VS coronavaccins hebben aangeboden, maar ook dat een reactie is uitgebleven. De hulp die eerder door de pas aangetreden Yoon werd aangeboden is tot dusver ook niet geaccepteerd.

De landen hebben verder ook bekendgemaakt dat ze overwegen de gezamenlijke militaire oefeningen op te voeren vanwege de ‘dreiging’ uit Noord-Korea, als reactie op de vele rakettesten dit jaar. De twee presidenten zijn toegewijd aan de ‘volledige denuclearisering’ van Noord-Korea, zei Yoon, eraan toevoegend dat ‘niets belangrijker is dan een sterke afschrikking’.

Dat Noord-Korea ondanks de rakettesten hulp aangeboden krijgt, heeft volgens Yoon te maken met ‘humanitaire principes die losstaan van politieke en militaire kwesties’. Door het ontbreken van een vaccinatiecampagne is de arme Noord-Koreaanse bevolking niet beschermd tegen Covid-19. Pyongyang maakte eerder deze maand voor het eerst melding van coronabesmettingen- en sterfgevallen. Het aantal infecties is mogelijk opgelopen tot in de enkele miljoenen. Het geregistreerde dodental ligt op 66.