Burgemeester Bruls en gezin moesten huis uit vanwege dreiging

Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is tijdens de coronatijd bedreigd. In een interview met De Gelderlander vertelt Bruls dat eind november vorig jaar een ‘concrete dreiging’ bestond dat actievoerders hem en zijn gezin ‘thuis kwamen opzoeken’. Uit voorzorg werd het gezin snel naar elders gebracht.

‘Wij kunnen wel tegen een stootje, maar dit was echt eng’, vult Bruls’ vrouw Ilse aan. ‘We moesten van de politie echt halsoverkop ons huis verlaten.’ Uiteindelijk liep de zaak met een sisser af. Het bleef mede door een flinke politie-inzet rustig in Nijmegen op de bewuste dag, 28 november. Hubert en Ilse Bruls en hun twee dochters konden aan het einde van de dag weer veilig naar huis.

Bruls (56) werd door zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad, waarin burgemeesters van grote steden overleg voeren, een van de bekende gezichten van de crisisbestrijding. Hij moest geregeld coronamaatregelen uitleggen. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen.

‘Het was rot om te zien hoe ongenuanceerd mensen over Hubert oordeelden’, zegt zijn vrouw in het interview, dat werd afgenomen omdat hij tien jaar burgemeester is van Nijmegen. ‘De scheldkanonnades, het geschreeuw, de fatshaming: dat doen pijn. Je hebt het wel over mijn man, over onze vader.’