Grens VS blijft voor asielzoekers gesloten

Een federale rechter in Louisiana heeft vrijdag een besluit geblokkeerd van de Amerikaanse regering dat een einde moest maken aan het gesloten houden van de grens voor asielzoekers. Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat weten in beroep te gaan tegen de gerechtelijke beslissing.

Toenmalig president Donald Trump voerde destijds deze zogenoemde Titel 42 in tijdens de coronapandemie om de volksgezondheid in de VS te beschermen. Trump gaf het bevel in maart 2020, toen landen over de hele wereld hun grenzen sloten uit angst voor grotere verspreiding van het coronavirus. Biden besloot begin vorige maand dat dat argument niet meer opgaat en kondigde aan Titel 42 op 23 mei af te schaffen.

Een groep Republikeinse gouverneurs van meer dan twintig staten stapte echter naar de rechter om de regel in stand te houden, uit angst voor een vloedgolf van migranten. Rechter Robert Summerhays ondertekende vrijdag een uitspraak waarmee hij hen in het gelijk stelde.

Door het besluit verkeren duizenden migranten in Mexicaanse grenssteden in onzekerheid over of ze maandag in de VS asiel kunnen aanvragen. Een groep migranten heeft zich buiten het Amerikaanse consulaat in Tijuana verzameld om hun zorgen te uiten.

Sinds de invoering van Titel 42 zijn ongeveer 1,8 miljoen migranten en asielzoekers versneld de VS uitgezet.