‘See you later alligator, daarin geloof ik’

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

In de hallen van Schiphol zijn heel wat pareltjes van verhalen te vinden. In het programma Hello Goodbye gaat presentator Joris Linssen op zoek naar deze verhalen en dat levert sinds 2005 ontroerende televisie op.

speciale aflevering

Donderdag zond het programma een speciale aflevering uit en ging Linssen op bezoek bij enkele mensen die hij eerder voor zijn programma sprak, om te zien hoe het nu met hen gaat. Zo ontmoet hij Jantina Koomen opnieuw.

Zij stond vier jaar geleden met haar man Gerard hun dochter uit Florida op te wachten. Ze vertelde Linssen dat haar man de ziekte van Alzheimer heeft. Daarop vraagt Linssen aan Gerard wat dat betekent. ‘Dat je wat vergeet, hè?’, antwoordt Gerard, met een vragende blik naar Jantina. ‘See you ..

