Historische reeks Dow-Jonesindex in New York, Deere hard omlaag

De Dow-Jonesindex is op de aandelenbeurs in New York voor de achtste week op rij met verlies gesloten. Daarmee is sprake van een historische verliesreeks. De laatste keer dat de leidende graadmeter zo’n lange periode op rij met verlies sloot, was krap honderd jaar geleden. Beleggers lijken vooral bezorgd over de hoge inflatie. Dat merkte ook producent van landbouwmachines Deere dat vrijdag in New York een van de grotere verliezers was.