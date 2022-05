Kabinet trekt nog eens 680 miljoen euro uit voor Groningen

Het kabinet maakt in de Voorjaarsnota nog eens 680 miljoen euro vrij voor Groningen, aldus staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Het geld is bedoeld voor de afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning.

"In de Voorjaarsnota is onder andere besloten om extra geld vrij te maken voor gedupeerden van de gaswinning, duurzaam herstel van woningen en de aangepaste voortzetting van de waardevermeerderingsregeling", schrijft Vijlbrief aan de Kamer. Van het geld is meer dan de helft (350 miljoen euro) bestemd voor duurzaam schadeherstel.