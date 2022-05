Buitengewoon vroege hittegolf in Spanje: 41 graden

Delen van Spanje kampen met een buitengewoon vroege hittegolf. De thermometer in de stad Andujar in Andalusië gaf vrijdagmiddag 41 graden aan. Ook in andere zuidelijke steden waren er recordtemperaturen voor mei: Sevilla en Cordoba registreerden 39 graden. Op het vakantie-eiland Mallorca werd 35 graden bereikt.