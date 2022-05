Minister Kuipers verwacht meer gevallen van apenpokken

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) verwacht dat meer Nederlanders besmet zullen raken met apenpokken. Vrijdag is het virus voor het eerst vastgesteld bij een persoon in Nederland, meldde het RIVM. De identiteit van de besmette persoon is niet bekendgemaakt.

‘Zoals verwacht is het eerste geval van apenpokken nu ook in Nederland vastgesteld. Er volgen er ongetwijfeld meer. Wij nemen dit uiterst serieus, daarom is het goed dat het RIVM het virus monitort en ook nauw contact heeft met de buitenlandse collega’s’, twitterde Kuipers over de besmetting.

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Het virus is de afgelopen tijd bezig aan een opmars in Europa, de Verenigde Staten en Australië. Apenpokken komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika.