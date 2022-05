Halsema doet aangifte van (doods)bedreigingen over Ajax-huldiging

De gemeente maakte vorige week - daags voordat Ajax landskampioen werd - bekend dat een huldiging in de openbare ruimte, zoals het Museumplein, niet mogelijk was. De reden was een groot landelijk tekort aan beveiligers, waardoor de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Daarom werd de Amsterdamse club direct na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.

Na het bekendmaken van dit bericht werd Halsema naar eigen zeggen bedolven onder dreigementen en gescheld. Via Instagram deed ze een dringende oproep aan iedereen zich in te houden.

Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.