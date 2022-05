De week van Rutte: van gevechtsvliegtuigen tot sms’jes op een oude Nokia

Het is nu ruim twaalf weken oorlog in Oekraïne. Minister-president Mark Rutte (midden op de foto) bracht maandag in Bulgarije een bezoek aan Nederlandse militairen die daar deelnemen aan de NAVO-troepenmacht.

Een dag later barstte in Nederland Nokia-gate los. Rutte gebruikte nog altijd een Nokia uit 2013 – ‘Ik heb te dikke duimen voor een iPhone’ – maar vorige week, terwijl hij in New York was, bleek die niet op 4G te kunnen, en 2G en 3G waren er niet meer. Dus deed Rutte eindelijk zijn oude Nokiaatje weg, en toen bleek dat hij jarenlang op eigen houtje sms’jes had gewist, vanwege ‘de zeer beperkte capaciteit’ van de Nokia, aldus de landsadvocaat.

Nee, omdat het toestel anders te traag werd, corrigeerde Rutte een dag later tijdens in haastig belegde persconferentie. Waarmee hij naar eigen zeggen overigens geen enkele regel had overtreden. In de Richtlijn van Binnenlandse Zaken staat ‘dat ik zelf mag bepalen of een bericht belangrijk is’.

fel debat

