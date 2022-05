Historische verliesreeks dreigt voor Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York staat op het punt een historische verliesreeks te evenaren. Voor het eerst in ongeveer honderd jaar stevent de graadmeter af op acht verliesweken op een rij. Het was in 1923 voor het laatst dat de index een dergelijke verliesreeks beleefde. Het begin van de handel op vrijdag was nog positief, maar al snel draaide het sentiment om. Beleggers zijn onder andere bezorgd over de hoge inflatie, die deze week verder werden aangewakkerd door waarschuwingen van grote Amerikaanse supermarktketens.