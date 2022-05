Kabinet stuurt 47 miljoen euro naar VN voor acute voedselhulp

Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) maakt 47 miljoen euro extra vrij voor acute voedselhulp. Dat geld gaat via de Verenigde Naties naar onder meer het Wereldvoedselprogramma, maakte ze na afloop van een vergadering met haar Europese collega’s in Brussel bekend. De 27 EU-ministers overlegden er onder andere over de hoge voedselprijzen en dreigende voedselschaarste door de Russische invasie in Oekraïne.