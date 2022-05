Stevige winstuitkering medewerkers Tata Steel

Die winst van bijna 1 miljard euro is te danken aan de hoge staalprijzen, zegt een woordvoerster van Tata Steel. Volgens haar is in de cao afgesproken dat medewerkers een vast percentage van de winst krijgen uitgekeerd. Ze wijst erop dat het personeel in de drie voorgaande jaren geen bonus heeft gekregen.

Om Tata Steel is de laatste tijd veel te doen. Het bedrijf is momenteel verantwoordelijk voor 8 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Om de uitstoot te verminderen wil Tata bij de staalproductie overgaan van steenkool op waterstof en daarvoor zijn bepaalde installaties en elektrische ovens nodig. De vergroeningsslag kan volgens het bedrijf niet worden gemaakt zonder hulp van de overheid. Daarnaast toonde recent onderzoek aan dat omwonenden worden blootgesteld aan te hoge concentraties giftige stoffen.