België schrapt na weekend de mondkapjesplicht in ov

De mondkapjesplicht in het Belgische openbaar vervoer wordt maandag geschrapt. Wel blijft het dragen van een mondkapje verplicht in ziekenhuizen, voor zowel het personeel als patiënt en bezoeker, heeft het Overlegcomité van de zes Belgische regeringen besloten. Ook verzorgend personeel in verpleegtehuizen moet mond en neus blijven bedekken.

De laatste keer dat het Overlegcomité bijeen kwam was begin maart. Toen werd besloten een streep te zetten door de meeste coronamaatregelen, waaronder het gebruik van een coronapas om de horeca in te kunnen. Het draagvlak voor het dragen van een mondkapje nam al af in België. Steeds minder passagiers in trams, treinen en bussen trekken zich er iets van aan.