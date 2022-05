Europese Commissie stelt crisissteun voor duurzame boeren voor

De Europese Commissie wil boeren en landbouwbedrijven die gebukt gaan onder de hoge prijzen van energie, meststoffen en diervoeder met in totaal 1,4 miljard euro te hulp schieten. Ze stelt de lidstaten voor eenmalige crisisvergoedingen toe te kennen van maximaal 15.000 euro per landbouwer of 100.000 euro voor kleinere bedrijven. Die moeten wel duurzaam bezig zijn.

‘Boeren blijven hun waarde bewijzen door onder moeilijke omstandigheden voedsel te produceren’, zegt EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. ‘Na de Covid-19-pandemie worden ze nu zwaar getroffen door de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne. Voor sommigen staat overleven op het spel.’

Aan de uitkering zijn wel voorwaarden verbonden. De boeren en bedrijven die in aanmerking willen komen, moeten aantonen dat de hoge prijzen hen daadwerkelijk treffen. Bovendien is het geld alleen beschikbaar voor boeren en bedrijven die duurzaam bezig zijn, bijvoorbeeld in de circulaire economie of met milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes.

Het geld komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), waaruit elk EU-land tot 5 procent van zijn budget voor 2021-2022 kan vrijmaken. De steun moet voor oktober 2023 aan de landbouwers zijn uitgekeerd. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het voorstel. In maart maakte Brussel al 500 miljoen euro hulp vrij voor groene landbouwers.