Mensenrechtenchef VN gaat week naar China inclusief Xinjiang

De Chileense ex-president Bachelet gaat als VN-commissaris op uitnodiging van de Chinese regering een kijkje nemen in het land dat van talrijke schendingen van mensenrechten wordt beschuldigd. Ze bezoekt onder meer Beijing, Guangzhou in het zuiden en Kashgar en Urumqi in Xinjiang.

De kolossale autonome provincie met naar schatting meer dan 25 miljoen inwoners is vooral de afgelopen zeventig jaar door Han-Chinezen overspoeld. Na de Tweede Wereldoorlog was nog slechts 6 procent van de bevolking Han-Chinees en meer dan 82 procent behoorde tot de overwegend islamitische Oeigoerse bevolkingsgroep. De omvang van de bevolking is nu meer dan zeven keer groter en bestaat voor 45 procent uit Oeigoeren. De Han-Chinezen vormen circa 42 procent van de bevolking. De Volksrepubliek zou sinds de jaren negentig meedogenloos de Oeigoerse bevolkingsgroep onderdrukken. Volgens Beijing is dat niet waar en bloeit de regio mede dankzij de komst van Chinese immigranten, kennis en investeringen.