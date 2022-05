Schröder zwicht voor politieke druk, weg bij Russisch Rosneft

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is gezwicht voor politieke druk. Hij stapt op bij het Russische staatsolieconcern Rosneft. Bij deze grootste oliefirma van het land was hij nog steeds voorzitter van de raad van toezicht, ondanks de Russische invasie in Oekraïne. Hij laat nu weten dat het ‘onmogelijk’ is daar nog te blijven, aldus Rosneft.