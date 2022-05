Raad van State: meer waarborgen nodig in wet voltooid leven

De Raad van State vindt dat de initiatiefwet voor een vrijwillig levenseinde nog niet goed genoeg is. Er zijn meer waarborgen nodig om vast te stellen dat mensen echt in aanmerking komen voor euthanasie, heeft de afdeling advisering in december 2020 vastgesteld. Het advies is deze vrijdag pas gepubliceerd.

De wet gaat over euthanasie voor mensen die niet dood willen omdat ze ongeneeslijk ziek zijn, maar om een andere reden. Volgens het hoogste adviesorgaan is het belangrijk dat vastgesteld kan worden dat mensen echt dood willen, er goed over nagedacht hebben en niet meer twijfelen en dat hun doodswens geen verband houdt met andere problemen, bijvoorbeeld met geld. De Raad van State raadt aan om meer waarborgen in te bouwen voordat het wetsvoorstel van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra in behandeling genomen wordt.