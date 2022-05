Minister BZK:actief informatie delen scheelt vragen achteraf

Appjes en sms’jes die van belang zijn voor bestuurlijke besluitvorming moeten ‘natuurlijk bewaard blijven’, stelt Bruins Slot. Premier Mark Rutte, die zich donderdag in een fel debat aan de Kamer moest verantwoorden over het wissen van tekstberichten, heeft volgens de minister goed gekeken naar de basis uit de handreiking van de Rijksoverheid. Hij moet zich houden aan die richtlijn. ‘Het is zijn verantwoordelijkheid om dat goed te doen.’

Het is volgens haar aan de Kamer om te wegen of de premier dat goed heeft gedaan. ‘Volgens mij is daar een stevig debat over gevoerd.’

Beslisnota’s

Maar openheid is niet alleen appjes bewaren, maar ook bijvoorbeeld zogenoemde beslisnota’s vrijgeven op basis waarvan het kabinet een besluit neemt. Daar is het kabinet sinds kort mee bezig, aldus Bruins Slot. ‘We moeten als overheid open zijn in de afwegingen die we maken.’ De komende tijd gaat ze daar verdere stappen in zetten.

Bewindslieden kunnen niet naar eigen goeddunken besluiten wat wel en wat niet moet worden bewaard, benadrukt de bewindsvrouw. Daar ligt de Archiefwet onder. Ook in de Woo staat dat informatie die relevant is voor besluitvorming ergens in de organisatie moet worden bewaard. Iedere minister en staatssecretaris is er zelf verantwoordelijk voor om dit ‘zo goed mogelijk uit te voeren’.

Nu de Woo is ingevoerd, gaat de Rijksoverheid ‘steeds meer documenten actief openbaar maken’, stelt Bruins Slot. Documenten worden onder meer door de overheid online gezet. Nu al worden bij belangrijke Kamerbrieven de bijbehorende beslisnota’s meegestuurd.