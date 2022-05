Staatssecretarissen: informatiehuishouding kan verbeterd worden

Volgens Van Huffelen kan achteraf gezegd worden dat het beter zou zijn als dit soort dingen ‘al eerder geregeld waren’. Toch heeft ze niet het idee dat het ‘op andere plekken heel veel beter’ georganiseerd is dan bij het kabinet. Dat zei zij op vragen naar aanleiding van het verhitte Tweede Kamerdebat van donderdag over de gewiste sms’jes van Rutte.

Ze noemt het ‘heel belangrijk’ dat achteraf te achterhalen is hoe beleid tot stand gekomen is. ‘We moeten ook zelf wat meer gaan werken zodat het makkelijker is om informatie te zoeken en aan de Kamer of het publiek te geven’, erkent de bewindsvrouw.

Vertrouwen

Alle ministeries is gevraagd om te kijken hoe ze zelf hun informatievoorziening kunnen verbeteren, en hun bevindingen te delen met Van Huffelen. Ze zegt die eind dit jaar aan de Tweede Kamer te sturen. Wel wijst ze erop dat het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire al heeft besloten om voortaan bij nieuwe wetten alle stukken rond de totstandkoming mee te sturen naar de Kamer.

Een van de punten waarover Rutte werd bevraagd in de Kamer was een sms-gesprek met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over coronaprotesten in de hoofdstad. Die waren in een verzoek om stukken niet naar boven gekomen, terwijl ze volgens de richtlijnen wat veel Kamerleden betreft wel door Ruttes ministerie bewaard hadden moeten worden. Waarom dat niet gebeurd was, kon Rutte niet verklaren.

‘Ik denk dat we echt het systeem heel goed moeten organiseren, de archivering, zodat er geen menselijke fouten worden gemaakt’, zegt Uslu (Cultuur en Media) een dag later. Toch lijkt ze ook Ruttes kritiek op de toon van het debat te delen. ‘Dan zie je dat er heel veel wantrouwen is. Ik hoop dat we daar wel met zijn allen aan kunnen werken, dat er weer wat meer vertrouwen komt.’