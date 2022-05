Stockholm: Zweden noemde PKK als een van eerste terroristisch

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Ann Linde, heeft Turkse beschuldigingen weersproken en heeft beklemtoond dat Zweden als eerste land na Turkije de PKK als terroristisch bestempelde. De Turkse president Erdogan verwijt vooral Zweden dat het veel sympathie heeft getoond en steun gegeven aan leden van de terroristische Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Dit is een belangrijke reden voor Erdogan zich te verzetten tegen toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO, waar Turkije al 70 jaar lid van is.

Linde twitterde dat Zweden de PKK wel degelijk als terroristisch ziet en dat al heel lang. Ze herinnert eraan dat toenmalig sociaaldemocratisch premier Olaf Palme (1927-1986) in 1984 als eerste regeringsleider de PKK als terroristisch bestempelde. De Europese Unie deed dat pas in 2002.

Palme werd op een winteravond in 1986 op straat in Stockholm vermoord. De moord was lange tijd een raadsel voor de Zweedse justitie. Een van de talrijke en hardnekkige theorieën over de mogelijke daders betrof een wraakactie van de PKK tegen Palme omdat hij zich zo openlijk en fel tegen de Koerdische extremisten had gekeerd. Pas twee jaar geleden concludeerde de Zweedse justitie uiteindelijk dat de moord moet zijn gepleegd door een in 2000 overleden Zweedse verdachte die op eigen houtje handelde.