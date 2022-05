Rusland zegt dat bijna 2000 strijders Marioepol zich overgaven

Sinds maandag hebben zich 1908 Oekraïense strijders die zich hadden verschanst in de Azovstal-fabriek in Marieopol zich overgegeven, zegt de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Een dag eerder stond het aantal volgens Moskou op 1730.

Volgens de minister zijn ook 177 burgers, onder wie 85 vrouwen en 47 kinderen uit het complex gehaald, noteerde persbureau TASS. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Oekraïne heeft het liever over evacuaties en wil niet zeggen hoeveel mensen er nog op het industriecomplex zijn. Presidentieel adviseur Michailo Podoljak spreekt van ‘heel moeilijke, heel fragiele’ gesprekken met Rusland. Hij herhaalde dat Oekraïners moeten zwijgen over de operatie totdat die is afgerond.

Als dat het geval is, controleert Rusland een belangrijk deel van Oost-Oekraïne. Marieopol ligt in de zuidoostelijke regio Donetsk waar Oekraïners op meerdere plekken standhouden. Maar de regio Loehansk is volgens Sjojgoe bijna geheel in handen van Russische strijdkrachten. In beide regio’s hebben pro-Russische separatisten zelfverklaarde republiekjes opgericht. Kiev zegt dat het Russische offensief weinig succesvol is.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) is sinds dinsdag bezig de honderden Oekraïense krijgsgevangen die het Azovstal-complex hebben verlaten te registeren.