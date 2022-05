Europese luchthavens optimistischer over herstel van corona

Europese luchthavens zijn iets positiever over het herstel van de luchtvaart. Waar ze eerder verwachtten dat het aantal passagiers op de vliegvelden pas in 2025 op het niveau van voor de coronapandemie zou liggen, denken ze nu dat dit punt in 2024 is bereikt. Maar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, een mogelijke recessie met hoge inflatie en nieuwe coronavarianten kunnen dit scenario nog dwarsbomen, waarschuwt branchevereniging Airports Council International (ACI) Europe.