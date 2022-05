Aankomende brugklassers scoren iets beter op eindtoets

De ongeveer 80.000 achtstegroepers die dit jaar de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens hebben gemaakt, hebben een gemiddelde score van 535,2 gehaald. Dat komt neer op een brugklasadvies voor vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo. Vorig jaar was dat met 535,0 een fractie lager. In 2019 toen het onderwijs nog niet werd belemmerd door coronamaatregelen was het gemiddelde 536,1, ook nog steeds vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo.