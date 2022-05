Air France-KLM zet opmars voort op herstellend Damrak

Air France-KLM behoorde vrijdag opnieuw tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De luchtvaartcombinatie is in vergevorderde gesprekken met de Amerikaanse investeerder Apollo over een kapitaalinjectie van een half miljard euro. Als die investering er daadwerkelijk komt, verwacht het luchtvaartconcern een deel van zijn leningen terug te kunnen betalen die de Franse staat verstrekte als noodhulp tijdens de coronacrisis.

Het aandeel Air France-KLM klom 2,7 procent. In de afgelopen dagen profiteerde het concern al van een grote deal op het gebied van luchtvracht met het Franse transportbedrijf CMA CGM, dat ook een belang in Air France-KLM wil nemen.

De Europese beurzen veerden op na de recente koersdruk. Een renteverlaging in China zorgde eerder op de dag al voor opluchting op de Aziatische aandelenmarkten. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent hoger op 686,82 punten. Een dag eerder verloor de graadmeter nog ruim 2 procent. De MidKap klom 1,2 procent tot 1018,44 punten. De beurs in Parijs steeg 0,6 procent. De Londense FTSE won 1,4 procent na een onverwachte stijging van de Britse winkelverkopen in april.

NN Group

De DAX in Frankfurt steeg 1 procent. Het Duitse parlement heeft donderdagavond laat ingestemd met een omvangrijk pakket maatregelen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. In totaal is met het pakket een bedrag van 15 miljard euro gemoeid.

Verzekeraar NN Group was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3 procent. De grote bedrijven in de retailsector lieten een gemengd beeld zien. Unilever won 1,3 procent, terwijl Heineken en Ahold Delhaize tot 0,5 procent verloren. Donderdag kregen deze ondernemingen nog rake klappen door de vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten aantast.

Chipbedrijven

De chipbedrijven ASML en ASMI gingen licht vooruit ondanks tegenvallende verwachtingen van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials. Shell klom 1,6 procent. Het olie- en gasconcern heeft naar verluidt vier voormalige Russische tankers voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer in gebruik genomen na de verkoop van de schepen aan een in Singapore gevestigde onderneming.

In Zürich kelderde Richemont 9 procent na teleurstellende resultaten van het Zwitserse luxeconcern, bekend van mode van het merk Chloé en sieraden van Cartier.

De euro was 1,0575 dollar waard, tegen 1,0594 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 111,65 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 111,74 dollar per vat.