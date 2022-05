Chipbedrijven en Air France-KLM staan in belangstelling op Damrak

Bedrijven in de chipsector zoals ASML, ASMI en Besi staan vrijdag in de belangstelling op de beurs. In de Verenigde Staten is branchegenoot Applied Materials met tegenvallende verwachtingen naar buiten gekomen voor de komende tijd, en dat kan ook de koers van de chipbedrijven hier raken. Verder gaat de aandacht naar Air France-KLM, dat praat met investeerder Apollo over een kapitaalinjectie van een half miljard euro.