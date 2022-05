Shell neemt voormalige Russische gasschepen weer in gebruik

Olie- en gasconcern Shell heeft vier voormalige Russische tankers voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer in gebruik genomen na de verkoop van de schepen aan een in Singapore gevestigde onderneming. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De stap zou enige verlichting kunnen brengen op de krappe gasmarkt doordat Shell nu weer meer lng kan leveren.

Shell, dat ongeveer 90 tankers of één vijfde van de lng-vloot ter wereld controleert, besloot in maart om de schepen buiten dienst te houden uit angst voor reputatieschade en de westerse sancties tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. De schepen werden gecharterd van het door de Russische staat gecontroleerde Sovcomflot.

Het in Singapore gevestigde Eastern Pacific Shipping kocht de vier schepen van een consortium van banken onder leiding van ING Bank. Voor de verkoop aan Eastern Pacific Shipping had het in Moskou gevestigde Sovcomflot de schepen overgedragen aan de banken als onderdeel van een herstructurering van zijn schulden.

Shell heeft volgens de ingewijden onlangs nieuwe charterovereenkomsten voor de lange termijn getekend met Eastern Pacific Shipping voor de vier schepen. Eastern Pacific Shipping en ING wilden geen commentaar geven op de deal. Shell en Sovcomflot waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het weer in gebruik nemen van de schepen kan mogelijk ook de druk op de chartertarieven voor lng-schepen verlichten, die de afgelopen drie maanden zijn verdrievoudigd. De Russische vloot van gas- en olietankers is een stuk minder actief sinds de invasie van Oekraïne. Sommige gaskopers weigerden de Sovcomflot-tankers te accepteren na de toevoeging van het bedrijf aan de Britse sanctielijst, waardoor ook internationale verzekeraars afstand namen van de onderneming.