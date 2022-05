Beleggers in Azië reageren enthousiast op renteverlagingen China

De aandelenbeurzen in Azië zijn vrijdag over een breed front omhoog gegaan. Beleggers reageerden enthousiast op een reeks renteverlagingen door Chinese banken. Met die stap, die werd gecommuniceerd door de Chinese centrale bank, willen ze de vraag naar hypotheken en andere leningen stimuleren nu China het economisch moeilijk heeft door de aanhoudende coronalockdowns.

De belangrijkste beursgraadmeter in Hongkong steeg tussentijds meer dan 2 procent. Ook in Shanghai, Shenzhen en Seoul waren met plussen tot 1,9 procent stevige koerswinsten te zien. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio werd door beleggers 1,3 procent hoger gezet en eindigde op 26.739,03 punten. Daar reageerde de markt ook op het bericht dat de Japanse inflatie flink is toegenomen.

Eerder deze week bleek nog uit cijfers dat de Chinese economie flink te lijden heeft onder de lockdowns om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo geven consumenten duidelijk minder uit, zakt de industriële productie in en nam de werkloosheid toe. Daarbij neemt de vrees toe dat de op een na grootste economie van de wereld in het tweede kwartaal van dit jaar zou kunnen krimpen.

Een in Azië gespecialiseerde econoom van de firma Union Bancaire Privée wijst erop dat de Chinese renteverlagingen zeker niet voldoende zullen zijn om alle economische tegenwind voor het tweede kwartaal weg te nemen. Maar het is volgens hem wel ‘een stap in de goede richting’, zeker omdat het in de verwachting ligt dat er binnen niet al te lange tijd ook versoepelingen van het coronabeleid aangekondigd zullen worden.