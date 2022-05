Canada verbiedt apparatuur Huawei en ZTE in 5G-netwerken

Canada verbiedt telecombedrijven apparatuur van de Chinese leveranciers ZTE en Huawei te gebruiken voor hun 5G-netwerken. Over die twee bedrijven zijn de zorgen over de nationale veiligheid te groot, verklaarden de Canadese ministers voor Industrie en Openbare Veiligheid.

Huawei wordt er door meer landen van beschuldigd via technologische achterdeurtjes spionage mogelijk te maken, maar het telecom- en smartphoneconcern ontkent dit altijd ten stelligste. Onder andere de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zweden verbieden of beperken het gebruik van Huawei-technologie in 5G-netwerken ook al.

Telecomproviders in Canada die mogelijk al wel apparatuur van Huawei en ZTE hebben geïnstalleerd voor hun 5G-netwerk, moeten stoppen dit te gebruiken. ‘Dit volgt op een uitgebreide beoordeling door onze veiligheidsdiensten en overleg met bondgenoten’, zei minister François-Philippe Champagne van Industrie.

In Nederland levert Huawei geen kernapparatuur meer voor 5G-netwerken. Het Chinese concern levert nog wel materieel dat meer aan de randen van de netwerken voor veel sneller internet zit, zoals antennes.

Maatregelen tegen Huawei hebben al gezorgd voor diplomatieke spanningen tussen Canada en de Aziatische grootmacht. Canadese autoriteiten arresteerden in 2018 de financieel bestuurder van het telecombedrijf, Meng Wangzhou, na een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Daarop zette China een Canadese zakenman en een diplomaat vast, vermoedelijk als vergelding. Meng, die werd verdacht van het omzeilen van sancties tegen Iran, kon na bijna drie jaar huisarrest in Vancouver terug naar China na een deal met justitie in de Verenigde Staten.