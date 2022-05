Recordgroei voor detailhandel, terwijl roep om personeel toeneemt

De Nederlandse detailhandel kende in het eerste kwartaal een recordomzetgroei. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de enorme groei vooral te danken aan het feit dat er in de vergelijkbare periode vorig jaar nog sprake was van een lockdown waarin veel winkels de deuren tijdelijk gesloten moesten houden. Intussen kampen winkeliers door het toenemende gebrek aan personeel wel weer met nieuwe problemen.

Ten opzichte van een jaar eerder liepen de opbrengsten met 14 procent op. Vooral kledingwinkels, schoenenzaken en bouwmarkten kenden een grote omzetstijging. Kledingwinkels behaalden met een groei van 91 procent zelfs het hoogste omzetniveau in tien jaar.

Bij winkels die tijdens de pandemie wel geopend mochten blijven, is het beeld anders. Volgens het CBS lieten drogisterijen met een plus van 6 procent bijvoorbeeld een relatief lage omzetgroei zien. Bij supermarkten daalde de omzet, terwijl speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, er wel in slaagden om hun opbrengsten op te voeren. Over de gehele linie was in de foodsector sprake van een omzetdaling van 1 procent.

Maar het fikse omzetherstel betekent niet dat de detailhandel nu weer uit de zorgen is. Bij een peiling door het CBS aan het begin van het tweede kwartaal gaf bijna 40 procent van de winkeliers aan dat personeelstekort de belangrijkste belemmering is voor de bedrijfsvoering. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 34 procent uitkwam. Ten opzichte van het begin van het voorgaande kwartaal steeg dit percentage voor winkeliers het meest van alle bedrijfstakken en verdubbelde ongeveer.