CBS: consumentenvertrouwen blijft in mei rond laagste niveau ooit

Nederlandse consumenten waren in mei vrijwel even negatief als in april toen het vertrouwen nog daalde tot het laagste niveau ooit gemeten. Daarmee blijven de hoge inflatie en oorlog in Oekraïne flink op het sentiment drukken, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen peilt is voor de maand mei uitgekomen op min 47, tegen min 48 in april. Consumenten blijven volgens de cijfers nagenoeg even pessimistisch over de economie als geheel.

Wel zijn ze iets minder negatief geworden in hun verwachtingen voor de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Daar staat tegenover dat de mensen de tijd voor het doen van grote aankopen nog ongunstiger vinden dan in april. Volgen het CBS is er over de bereidheid tot grote aankopen zelfs nog nooit zo somber geoordeeld als deze maand het geval is.