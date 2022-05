Arbodiensten merken dat ziekteverzuim bij bedrijven afneemt

In maart was er in Nederland nog sprake van een recordaantal verzuimmeldingen. Voor elke 100 werkenden telden de arbodiensten toen 11 verzuimmeldingen. In april is dit bijna gehalveerd naar 6 verzuimmeldingen voor elke 100 werknemers.

Volgens ArboNed en HumanCapitalCare is de daling zichtbaar in alle sectoren, zowel in de grootzakelijke markt als in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Maar met een verzuimcijfer van 4,8 procent zitten we nog altijd boven het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 bedroeg dit cijfer bijvoorbeeld nog 4,3 procent.

Griepgolf

‘Dat komt voor een deel nog door de griepgolf begin april’, verklaart Jurriaan Penders, directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. Ook is er volgens hem een kleine groep medewerkers die langdurig is uitgevallen door Long-Covid.

‘De zorgen om verzuim door corona en griep lijken af te nemen. Maar het verzuim blijft hoog in een arbeidsmarkt die krapper wordt. Dat levert extra zorgen op bij werkgevers over toenemende werkdruk en inzetbaarheid van werknemers’, concludeert Penders.

De arbodiensten, die beide onderdeel zijn van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor ruim 63.000 werkgevers, raden bedrijven aan om waar mogelijk thuiswerken te blijven stimuleren. ‘Kijk kritisch naar het werk dat echt nu moet en stel uit wat kan om onnodige psychische en fysieke overbelasting te voorkomen.’