Zelenski: maandelijks tekort van 5 miljard dollar door oorlog

Het begrotingstekort in Oekraïne is als gevolg van de oorlog tegen Rusland opgelopen tot 5 miljard dollar (4,7 miljard euro) per maand. Die last kan het land alleen dragen met buitenlandse financiële hulp, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.