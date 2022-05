Overgang hindert helft van vrouwen op het werk

Van alle vrouwen die in de overgang zijn, heeft iets meer dan de helft daar op het werk last van. Ze hebben pijn, zijn vermoeid, kunnen zich minder goed concentreren en hebben last van opvliegers. Bij een klein deel zijn de klachten zo erg dat ze zich ziek melden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Twee op de drie vrouwen die op het werk last hebben van overgangsklachten bespreken dit met collega’s. Een kleine groep zou dat wel willen, maar doet het niet. De vrouwen met overgangsklachten zeggen dat ze meer ondersteuning en begrip willen hebben, vooral van hun leidinggevenden.