Gepensioneerde koning Juan Carlos aangekomen in Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos is donderdagavond aangekomen in Spanje. De 84-jarige gepensioneerde koning blijft tot en met maandag in zijn geboorteland. Het is de eerste keer dat Juan Carlos weer in Spanje is sinds hij het land in 2020 halsoverkop verliet, nadat hij in opspraak was geraakt over financiële transacties met onder meer Saudi-Arabië.