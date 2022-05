Twitter: overname door Musk niet ‘on hold’

Musk zei eerder de overname van het bedrijf alleen door te laten gaan als het socialemediaplatform zijn beweringen over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst kan onderbouwen. Tot daar meer duidelijkheid over is staat de deal ‘on hold’. Musk zou ook beurswaakhond SEC hebben gevraagd om de cijfers over het aantal gebruikers van Twitter te evalueren. Het bedrijf zelf heeft eerder aangegeven het aantal actieve gebruikers de laatste drie jaar te hebben overdreven.

Eerder deze week hebben verschillende hooggeplaatste medewerkers van Twitter hun vertrek aangekondigd. Ze gaan weg vanwege de onzekerheid als gevolg van de beoogde overname van het bedrijf door Musk. Nog altijd is onduidelijk of en wanneer de overname van Twitter, waarmee een bedrag van omgerekend 42 miljard euro is gemoeid, doorgaat.