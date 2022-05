Graanexport Oekraïne in mei sterk gedaald door oorlog

Oekraïne heeft deze maand bijna twee derde minder graan geëxporteerd dan een jaar eerder. Sinds het begin van mei voerde het door Rusland aangevallen land 643.000 ton graan uit, meldt het Oekraïense ministerie voor landbouw. Dat was in dezelfde periode in 2021 nog 1,8 miljoen ton.

Oekraïne is wereldwijd een belangrijke graanexporteur. Maar doordat Russische strijdkrachten de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee blokkeren kan er veel minder graan het land uit. Kiev maakte niet bekend hoe het graan dat nog wel de grens over kon werd vervoerd. Sinds het begin van mei exporteerde Oekraïne 617.000 ton mais, 16.000 ton tarwe en 8000 ton gerst.

Veel landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Eerder deze week beschuldigde Duitsland de Russen ervan honger in te zetten als wapen in de strijd met Oekraïne. Door in het Oost-Europese land havens te blokkeren en silo’s en spoorwegen te vernietigen wakkert het Russische leger een wereldwijde voedselcrisis aan, stelde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock bij de Verenigde Naties.