Oekraïense gouverneur: zeker 12 doden bij aanval op Severodonetsk

Gouverneur Serhij Gajdaj beschuldigt Russische troepen van ‘willekeurige’ beschietingen met zware wapens. Hij meldt dat de aanval op de belegerde stad donderdagochtend begon en ook in de avond doorging. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers zijn gevallen op plekken waar nog wordt geschoten.

Severodonetsk ligt in Loehansk, een van de oostelijke regio’s die Rusland wil innemen. Het grootste deel van Loehansk is inmiddels onder Russische controle. Voordat Rusland het buurland binnenviel, telde de stad net iets meer dan 100.000 inwoners. Een deel is op de vlucht geslagen.