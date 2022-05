Biden: Zweden en Finland maken de NAVO alleen maar sterker

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn volledige steun uitgesproken voor de aanvragen van Finland en Zweden om lid te worden van de NAVO. ‘Finland en Zweden maken de NAVO alleen maar sterker’, zei Biden na een ontmoeting in het Witte Huis met de Finse president Sauli Niinistö en de Zweedse premier Magdalena Andersson. ‘En een sterke NAVO is de basis voor de Amerikaanse veiligheid.’

Biden zei ook dat hij er trots op is dat Zweden en Finland zich willen aansluiten bij de ‘sterkste en machtigste defensiealliantie in de wereldgeschiedenis’. Hij benadrukte dat beide landen al hechte partners zijn van de VS. En hij herhaalde nog maar eens dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. ‘De toetreding van nieuwe leden tot de NAVO vormt voor geen enkel land een bedreiging.’

Maandag zei de Russische president Poetin nog dat de VS de uitbreiding van de NAVO op een ‘agressieve’ manier gebruiken om een ‘​​toch al moeilijke mondiale veiligheidssituatie te verergeren’.

Turkije

Eerder donderdag zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat hij er niet over piekert om in te stemmen met een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Beide Noord-Europese landen zouden terroristen herbergen, onder wie Koerdische militanten van de in Turkije verboden PKK. En Turkije wil goede betrekkingen blijven houden met Moskou. Turkije is volgens waarnemers sinds de Koude Oorlog een historische pijler van de NAVO en kan net als elk lid aanvragen van nieuwe leden blokkeren.

De Finse president Niinisto zei na de ontmoeting met Biden dat Finland alle door Turkije genoemde ‘zorgen’ zou wegnemen. ‘We veroordelen terrorisme in al zijn vormen en we zijn actief betrokken bij de bestrijding ervan’, zei hij.